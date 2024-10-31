«Борьба за жизнь»: Обещания Набиуллиной о росте экономики дорого обойдутся бизнесу
Михаил Беляев заявил НСН, что российская экономика сегодня растет только за счет оборонного комплекса, политика ЦБ на это никак не влияет.
Обещания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о пользе жесткой денежно-кредитной политике не удовлетворяют бизнес и общество, так как разбиваются о реальные цифры, заявил НСН экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.
Центробанк был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике, это новая для российской экономики ситуация, которая окупится в будущем, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Она также назвала главным барьером для роста экономики РФ недостаток производственных мощностей. Беляев назвал это заявление необоснованным.
«Это самое неверное, что мог придумать ЦБ, у него была возможность не повышать ключевую ставку, а снижать. Он повышает, исходя из своих собственных взглядов на экономику, которые далеки от действительности. Обещания принести плоды в долгосрочной перспективе – это хороший ход, но никого он не удовлетворяет. Экономика – это коллективная борьба за жизнь. О долгосрочных последствиях сейчас рано говорить. Главное, какой ценой это хорошее будет достигнуто? И зачем это надо? Уже сейчас можно дать возможность предприятиям развиваться, а не ждать… Логику ЦБ мы понять не можем, все заявления Набиуллиной экономисты опровергают», - отметил он.
Российская экономика сегодня растет только за счет оборонного комплекса, политика ЦБ на это никак не влияет, подчеркнул экономист.
«Эльвира Набиуллина заявила, что экономика все равно будет развиваться. Формально у нас есть темпы роста, но за счет бюджета. Ничего плохого в этом нет. Но надо понимать, что сейчас экономика развивается за счет оборонного комплекса, который не имеет отношения к жесткой денежно-кредитной политике. На будущий год темпы роста по плану не превышают 2,5%, это все-таки в экономическом плане сложно назвать именно ростом. Все, что ниже 4%, развитием экономики не считается. Наш рост берется только из ВВП, росту которого препятствует высокая ключевая ставка. Такой замкнутый круг», - подытожил собеседник НСН.
Высокая ставка Центробанка в 21% может привести к «сворачиванию» деятельности малого и среднего бизнеса, чего нельзя сказать про госкомпании, заявил экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев «Радиоточке НСН».
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