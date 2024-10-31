«Борьба за жизнь»: Обещания Набиуллиной о росте экономики дорого обойдутся бизнесу

Обещания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о пользе жесткой денежно-кредитной политике не удовлетворяют бизнес и общество, так как разбиваются о реальные цифры, заявил НСН экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.

Центробанк был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике, это новая для российской экономики ситуация, которая окупится в будущем, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Она также назвала главным барьером для роста экономики РФ недостаток производственных мощностей. Беляев назвал это заявление необоснованным.