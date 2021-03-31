Россия не просит вернуть долги, а ждет лояльности

«Если оценивать эти долги чисто по-бухгалтерски – есть ли деньги у этих стран, чтобы вернуть эти долги, то какие-то шансы есть у Белоруссии. Но работа с иностранными долгами не сводится только к прямой денежной оплате. Это могут быть поставки товаров, взаимный обмен. Такого рода долги могут стать основой для двустороннего сотрудничества, развитию этих стран и основой для покрытия их долга, пусть не деньгами, а товарами, но теми, которые требуются стране-заимодавцу», - сказал экономист.

Он напомнил, что сумма долга сама по себе не столь важна. Важна экономическая ситуация в стране, что в ней происходит, программа ее развития, объяснил Беляев.

«Можно сказать, что долг безнадежен и успокоиться, но вообще с ним можно работать. Рассматривается вся совокупность товарных и экономических отношений. Можно даже такой стране дать еще денег, но на то направление, которое развивается и из которого она потом сможет погасить долг. Это укрепляет и международные связи, и международный авторитет. И вообще это очень плодотворная позиция, ведь пока тебе эта страна должна, она готова на уступки», - отметил собеседник НСН.

Беляев пояснил, что секретность статей российского бюджета с внешним долгом иностранных государств России обусловлена тем, что при анализе этих данных можно сделать много выводов о возможных дальнейших шагах России на внешнеполитической арене, что не всегда надо руководству страны.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН объяснил, что экономика Белоруссии без российских кредитов и денег в своем сегодняшнем состоянии вряд ли может функционировать успешно.

