Россия не просит вернуть долги, а ждет лояльности
Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал в эфире НСН, как можно вернуть деньги и в чем смысл раздачи кредитов странам Африки.
Всемирный банк обнародовал данные о задолженности стран перед другими государствами, в том числе перед Москвой. На конец 2019 года около 30 развивающихся стран должны были России около 22,9 млрд долларов, из них 8,1 млрд долларов задолжала России Белоруссия. Более чем по миллиарду долларов должны Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. В самом бюджете России эти статьи засекречены.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал в эфире НСН, как можно вернуть выданные деньги.
«Если оценивать эти долги чисто по-бухгалтерски – есть ли деньги у этих стран, чтобы вернуть эти долги, то какие-то шансы есть у Белоруссии. Но работа с иностранными долгами не сводится только к прямой денежной оплате. Это могут быть поставки товаров, взаимный обмен. Такого рода долги могут стать основой для двустороннего сотрудничества, развитию этих стран и основой для покрытия их долга, пусть не деньгами, а товарами, но теми, которые требуются стране-заимодавцу», - сказал экономист.
Он напомнил, что сумма долга сама по себе не столь важна. Важна экономическая ситуация в стране, что в ней происходит, программа ее развития, объяснил Беляев.
«Можно сказать, что долг безнадежен и успокоиться, но вообще с ним можно работать. Рассматривается вся совокупность товарных и экономических отношений. Можно даже такой стране дать еще денег, но на то направление, которое развивается и из которого она потом сможет погасить долг. Это укрепляет и международные связи, и международный авторитет. И вообще это очень плодотворная позиция, ведь пока тебе эта страна должна, она готова на уступки», - отметил собеседник НСН.
Беляев пояснил, что секретность статей российского бюджета с внешним долгом иностранных государств России обусловлена тем, что при анализе этих данных можно сделать много выводов о возможных дальнейших шагах России на внешнеполитической арене, что не всегда надо руководству страны.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН объяснил, что экономика Белоруссии без российских кредитов и денег в своем сегодняшнем состоянии вряд ли может функционировать успешно.
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