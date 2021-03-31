Всемирный банк: суверенный долг перед Россией составляет 22,9 млрд долларов
Всемирный банк обнародовал данные о задолженности стран перед другими государствами, в том числе перед Москвой, говорится на сайте организации.
Там сообщили данные на конец 2019 года. Согласно им, 8,1 млрд долларов задолжала России Белоруссия, что делает ее крупнейшим должником Москвы. Более миллиарда долларов должны Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен.
Станы Африки в совокупности задолжали России 973 млн долларов. Египет накопил долг на 495,5 млн долларов.
По данным Всемирного банка, суммарно около 30 развивающихся стран на конец 2019 года должны были России около 22,9 млрд долларов.
России не против помочь Лукашенко деньгами. Так, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в эфире НСН заявил, что деньги у России на Белоруссию найдутся.
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