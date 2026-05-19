Резкое повышение ключевой ставки Центробанка крайне маловероятно, поскольку это шоковый сценарий, которого ЦБ пытается избежать. Вместе с тем резкое укрепление рубля может привести к краху российской экономики. Об этом НСН заявил экономист Евгений Змиев.

ЦБ понизил официальный курс доллара на 78 копеек (до ₽72,35), евро — на 1 рубль 11 копеек (до ₽84,07). Тем временем инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил «Газете.Ru», что курс доллара упадет ниже 70 рублей в случае экстраординарных событий — нефти выше $100 на квартал-полтора, повышения ключевой ставки и новых санкций против России. Змиев заявил, что текущий валютный рынок идет вразрез с экономическими интересами России.

«Очень маловероятно, что ключевую ставку укрепят сразу на 3-5%. Это тоже шоковый сценарий, а Центробанк все-таки старается не реализовывать шоковые сценарии. Более важный и реальный момент — то, что наш валютный рынок оторван от экономических законов и от потребностей российского бюджета. Центробанк и крупнейшие банки, которые зависят от ЦБ, выстраивают тот курс доллара и евро, который им интересен на данный момент, вне зависимости от потребностей экономики, развития страны и закрытия бюджетного дефицита. В ситуации, когда курс валют управляемый, такое сильное укрепление рубля очень сильно бьет по экспортерам. В период, когда нашим экспортерам очень трудно выходить на зарубежные рынки и сохранять свои рынки за рубежом, крепкий рубль делает экспорт нерентабельным. Таким образом, загибаются очередные отрасли экономики, испытывают проблемы, платят меньше налогов, получают убыток вместо прибыли. Кому это выгодно, мне непонятно, но точно не России и не нашей экономике», — сказал Змиев.