Российской экономике предрекли банкротство при падении доллара до 40-50 рублей
Вместо того, чтобы укреплять рубль, Центробанк должен был бы заняться его девальвацией, это принесло бы гораздо больше пользы российской экономике, сказал НСН Евгений Змиев.
Резкое повышение ключевой ставки Центробанка крайне маловероятно, поскольку это шоковый сценарий, которого ЦБ пытается избежать. Вместе с тем резкое укрепление рубля может привести к краху российской экономики. Об этом НСН заявил экономист Евгений Змиев.
ЦБ понизил официальный курс доллара на 78 копеек (до ₽72,35), евро — на 1 рубль 11 копеек (до ₽84,07). Тем временем инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин заявил «Газете.Ru», что курс доллара упадет ниже 70 рублей в случае экстраординарных событий — нефти выше $100 на квартал-полтора, повышения ключевой ставки и новых санкций против России. Змиев заявил, что текущий валютный рынок идет вразрез с экономическими интересами России.
«Очень маловероятно, что ключевую ставку укрепят сразу на 3-5%. Это тоже шоковый сценарий, а Центробанк все-таки старается не реализовывать шоковые сценарии. Более важный и реальный момент — то, что наш валютный рынок оторван от экономических законов и от потребностей российского бюджета. Центробанк и крупнейшие банки, которые зависят от ЦБ, выстраивают тот курс доллара и евро, который им интересен на данный момент, вне зависимости от потребностей экономики, развития страны и закрытия бюджетного дефицита. В ситуации, когда курс валют управляемый, такое сильное укрепление рубля очень сильно бьет по экспортерам. В период, когда нашим экспортерам очень трудно выходить на зарубежные рынки и сохранять свои рынки за рубежом, крепкий рубль делает экспорт нерентабельным. Таким образом, загибаются очередные отрасли экономики, испытывают проблемы, платят меньше налогов, получают убыток вместо прибыли. Кому это выгодно, мне непонятно, но точно не России и не нашей экономике», — сказал Змиев.
Собеседник НСН добавил, что если доллар будет стоить 40-50 рублей, российская экономика обанкротится.
«Курс может быть и 70 рублей за доллар, и 65, и 50, и 40, но если курс будет 40-50 рублей за доллар, в этот момент Россия просто обанкротится. То, что мы производим на экспорт, мы продавать точно не сможем, это будет невыгодно, в том же объеме внутри мы этого не купим, все кинутся покупать импорт вместо того, чтобы приобретать товары отечественного производителя, а то, что мы производили внутри, станет ненужным. Таким образом, производители, ориентированные на внутренний рынок, тоже обанкротятся. Также усилится бюджетный дефицит. По всем фронтам будет идти полный развал. Мы вернемся в 1998 год, если не хуже», — подчеркнул экономист.
Змиев указал на то, что Центробанку необходимо было заниматься девальвацией рубля, а не его укреплением.
«Центробанк должен был заниматься девальвацией рубля в сторону 90, 100, 120 рублей за доллар и дальше. Тогда экспортеры получали бы достаточно высокую прибыль, все большее количество тех, кто производит товары, работы и услуги для внутреннего рынка, понимали бы, что можно развивать это производство и выходить с ним на экспорт. Больше было бы налогов, от продажи валюты больше поступлений шло бы в федеральный бюджет. Можно было бы компенсировать выпадающие доходы социально незащищенным слоям населения, повышая пенсии, пособия, доплаты и прочее. Экономика была бы стабильной и достаточно быстро росла бы. Тогда было бы мало разницы, какая ключевая ставка Центробанка, потому что норма прибыли была бы высокая, он мог бы свободно брать дорогие кредиты. И это работало бы на то, чтобы внутренние инвесторы приносили деньги производителям через механизм вкладов и кредитов, соответственно, деньги бы работали с удвоенной силой на внутреннюю экономику», — отметил собеседник НСН.
В заключение Змиев предрек массовое удорожание товаров, если ключевая ставка резко снизится.
«Это очень большая опасность. Те деньги, которые сейчас лежат на депозитах, начнут приносить меньший объем доходов. Часть вкладчиков будет скупать те или иные товары народного потребления, объем их производства сейчас ограничен, начнется дефицит товарной массы, а продавцы будут тут же поднимать цены. Кредит резко удешевится, промышленные потребители смогут покупать больше и делать больше запасов, что опять-таки отразится на росте цен. Поэтому резкое снижение ставки ЦБ может обратиться повышенными инфляционными движениями», — подытожил он.
Ранее Змиев заявил, что запрет на вывоз золота из России можно считать политическим решением, так как с экономической точки зрения вывоз выгоден стране. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
