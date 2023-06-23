Президент Топливного союза заявил о максимальных биржевых ценах на бензин

Накануне сообщалось, что российские потребители не заметили роста производства бензина. Отмечается, что он вырос на 5%, что меньше плана на 7,5%. При этом сообщается, что за последнее время резко увеличились объемы экспорта российского бензина в зарубежные страны. Так, по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года объемы экспорта выросли на 53%. Григорий Баженов отметил, что биржевые цены на АИ-95 и АИ-92 находятся на самой верхней планке.

«Говорить о дефиците не совсем корректно в данном случае. Безусловно, предложение на внутреннем рынке снизилось в силу увеличения экспорта и это сказывается на ценах. В первую очередь, на биржевых. Мы видим, что на автомобильный бензин в отличие от дизельного топлива биржевая цена идет по своей максимальной траектории. Если взять последние три года и посмотреть движение цен, то мы увидим, что как 92, так и 95 идут по самой верхней планке. Сейчас они достигают исторических максимумов. В целом, общий объем бензина на внутреннем рынке с учетом поставок, которые есть, приводит к росту цен на топливо. Розничные цены уже корректируются. С начала года рост цен на автомобильный бензин составил в среднем 2%», - сказал Баженов.

Он также рассказал, что сегодня Россия поставляет топливо в Азию и перепродает посредникам. Баженов объяснил, что экспорт вырос, но только относительно провальных значений 2022 года. Таким образом, экспорт бензина из России сегодня не превосходит свою норму.