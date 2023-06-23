Президент Топливного союза заявил о максимальных биржевых ценах на бензин
Цены на автомобильный бензин в отличие от дизельного топлива идут по своей максимальной траектории в последние три года, отметил в эфире НСН Григорий Баженов.
Из-за увеличения экспорта бензина в России стали повышаться цены на топливо, в первую очередь биржевые, заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в интервью НСН. По его словам, розничные цены уже корректируются, с начала года их рост составил 2%.
Накануне сообщалось, что российские потребители не заметили роста производства бензина. Отмечается, что он вырос на 5%, что меньше плана на 7,5%. При этом сообщается, что за последнее время резко увеличились объемы экспорта российского бензина в зарубежные страны. Так, по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года объемы экспорта выросли на 53%. Григорий Баженов отметил, что биржевые цены на АИ-95 и АИ-92 находятся на самой верхней планке.
«Говорить о дефиците не совсем корректно в данном случае. Безусловно, предложение на внутреннем рынке снизилось в силу увеличения экспорта и это сказывается на ценах. В первую очередь, на биржевых. Мы видим, что на автомобильный бензин в отличие от дизельного топлива биржевая цена идет по своей максимальной траектории. Если взять последние три года и посмотреть движение цен, то мы увидим, что как 92, так и 95 идут по самой верхней планке. Сейчас они достигают исторических максимумов. В целом, общий объем бензина на внутреннем рынке с учетом поставок, которые есть, приводит к росту цен на топливо. Розничные цены уже корректируются. С начала года рост цен на автомобильный бензин составил в среднем 2%», - сказал Баженов.
Он также рассказал, что сегодня Россия поставляет топливо в Азию и перепродает посредникам. Баженов объяснил, что экспорт вырос, но только относительно провальных значений 2022 года. Таким образом, экспорт бензина из России сегодня не превосходит свою норму.
«В 2022 году отрасль испытывала первичный шок и не сражу же адаптировалась к тому, что произошло. Соответственно, необходимо было подготовить определенные условия и инфраструктуру для направления поставок нефтепродуктов. В первую очередь, речь идет о танкерном флоте, он был создан. Сейчас европейские поставки прекратились, но найдены новые варианты поставок, которые идут в Азию или перепродаются посредникам. Естественно, когда более-менее уже налажена процедура, то экспорт растет. Но экспорт не выше обычной нормы, он просто вырос относительно предыдущих значений, когда был сильный провал по экспорту», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Reuters сообщило, что российские власти якобы планируют запретить экспорт топлива для предотвращения дефицита на внутреннем рынке. Однако Минэнерго России не рассматривает вопрос запрета на экспорт бензина, заявлял глава ведомства Николай Шульгинов, передает «Радиоточка НСН».
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