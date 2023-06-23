СМИ: Отгрузки бензина на внутренний рынок России отстали от плана на 7,5%
Российские сырьевые компании на 5% увеличили производство бензина на фоне завершения ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах страны, однако объемы отгрузки топлива на внутренний рынок отстали от плана на 7,5%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
По данным издания, за июнь нефтекомпании нарастили производство бензина до 111,9 тысячи тонн в сутки. Однако отгрузки на рынок РФ увеличились чуть более чем на 3%, до 104,3 тысячи тонн в сутки. Это на 7,5% ниже уровня июня прошлого года и плановых показателей.
В то же время объемы экспорта бензина из России за рубеж резко выросли. Этот показатель увеличился на 53% по сравнению с уровнем аналогичного периода в прошлом году, до 7,9 тысячи тонн в сутки. Однако по сравнению с маем 2023-го объем экспорта снизился на 26%.
По мнению экспертов, несмотря на восстановление производства бензина, сырьевые компании сделали недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса. В качестве одной из причин нехватки продукции называют серый экспорт.
Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов предупредил о грядущем подорожании всех товаров из-за увеличения стоимости перевозок на фоне роста цен на бензин, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru