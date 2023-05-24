Стоимость бензина Аи-95 на бирже вновь достигла рекордного уровня

Цена бензина марки «Премиум-95» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь установила рекорд. По данным торгов, в европейской части России она составила 61,816 тысячи рублей за тонну.

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Цена тонны бензина Аи-92 выросла всего на 0,05% - до 53,202 тысячи рублей. Подорожал и топочный мазут - на 0,2%, до 14,737 тысячи рублей.

Летний дизель наоборот стал дешевле на 0,6%, его цена составила 51,351 тысячи рублей за тонну. Также снизилась стоимость тонны авиакеросина (-0,5%, 64,617 тысячи рублей) и сжиженного углеводородного газа (СУГ) (-2%, 27,01 тысячи рублей).

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что в ведомстве не рассматривают вариант с запретом экспорта бензина, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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