Стоимость бензина Аи-95 на бирже вновь достигла рекордного уровня

Цена тонны бензина Аи-92 выросла всего на 0,05% - до 53,202 тысячи рублей. Подорожал и топочный мазут - на 0,2%, до 14,737 тысячи рублей.

Летний дизель наоборот стал дешевле на 0,6%, его цена составила 51,351 тысячи рублей за тонну. Также снизилась стоимость тонны авиакеросина (-0,5%, 64,617 тысячи рублей) и сжиженного углеводородного газа (СУГ) (-2%, 27,01 тысячи рублей).

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что в ведомстве не рассматривают вариант с запретом экспорта бензина, сообщает RT.

