Кабмин и нефтяники обсудят ситуацию с дорожающим бензином

Также летом все ждут очередной коррекции топливного демпфера. Как ранее пояснял министр финансов Антон Силуанов, его значение сейчас идет в маржу нефтепереработчиков. Для исправления ситуации Минфин предлагает уменьшить его в два раза на год, начиная с июля. Это должно привести к сокращению выплаты нефтяникам из бюджета на 30 млрд рублей в месяц.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что Украина хочет поднять цену транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

