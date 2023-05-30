Кабмин и нефтяники обсудят ситуацию с дорожающим бензином
Кабинет министров и нефтяники соберутся сегодня для обсуждения текущей ситуации на рынке топлива. Встречу анонсировали в аппарате заместителя председателя правительства Александра Новака, передает «Интерфакс».
Поводом для встречи стал непрерывный с середины апреля рост биржевых цен на бензин. В частности, марка Аи-95 регулярно бьёт рекорды стоимости.
В Минэнерго заверили, что отслеживают ситуацию и могут в случае потребности ввести ограничения на экспорт моторного топлива. Такую меру готова одобрить и Федеральная антимонопольная служба.
Также летом все ждут очередной коррекции топливного демпфера. Как ранее пояснял министр финансов Антон Силуанов, его значение сейчас идет в маржу нефтепереработчиков. Для исправления ситуации Минфин предлагает уменьшить его в два раза на год, начиная с июля. Это должно привести к сокращению выплаты нефтяникам из бюджета на 30 млрд рублей в месяц.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что Украина хочет поднять цену транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru