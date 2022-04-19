СМИ: Япония увеличит кредиты Украине до $300 млн

Власти Японии увеличат объем кредитов для предоставления Украине со $100 млн до $300 млн. Об этом сообщило Kyodo со ссылкой на японский МИД.

Согласно агентству, соответствующую новость сообщил в ходе разговора с лидерами Европы и США премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он, в частности, подчеркнул, что поддержка украинской экономики является неотложной задачей.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЯпония
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