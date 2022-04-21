Великобритания ввела санкции против главы РЖД

Великобритания ввела санкции против генерального директора, председателя правления РЖД Олега Белозерова. Об этом сообщает ряд СМИ.

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Лондон расширил санкционный список еще на 26 граждан РФ и российских компаний. Теперь в него, в том числе входят Ракетно-космический центр «Прогресс», концерн «Калашников» и ГТЛК.

В конце марта Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня».

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Фото: metalinfo.ru
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