Великобритания ввела санкции против главы РЖД

Лондон расширил санкционный список еще на 26 граждан РФ и российских компаний. Теперь в него, в том числе входят Ракетно-космический центр «Прогресс», концерн «Калашников» и ГТЛК.

В конце марта Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня».