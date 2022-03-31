Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня»
Великобритания ввела санкции против госагентства МИА «Россия сегодня». Об этом говорится на сайте британского правительства.
Отмечается, что теперь под ограничительные меры также попадают журналист гражданин Британии Сергей Брилев и генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров.
В британский список подсанкционных лиц также попал руководитель новостного агентства Sputnik Антон Анисимов.
Ранее стало известно, что Великобритания запретила техническое обслуживание самолетов российских бизнесменов, которые попали под санкции.
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