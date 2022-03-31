Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня»

Великобритания ввела санкции против госагентства МИА «Россия сегодня». Об этом говорится на сайте британского правительства.

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Отмечается, что теперь под ограничительные меры также попадают журналист гражданин Британии Сергей Брилев и генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

В британский список подсанкционных лиц также попал руководитель новостного агентства Sputnik Антон Анисимов.

Ранее стало известно, что Великобритания запретила техническое обслуживание самолетов российских бизнесменов, которые попали под санкции.

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