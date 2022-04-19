Налоговая служба Великобритании лишит Мосбиржу признанного статуса
Налоговая служба Великобритании отзывает статус Московской биржи как признанной фондовой биржи. Об этом сообщается на сайте службы.
Отмечается, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании в будущем при торговле ценными бумагами на Мосбирже. Однако существующие инвестиции будут защищены.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что страны, вводящие санкции против России из-за операции на Украине, должны быть готовы к тому, что ограничения ударят по ним самим.
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