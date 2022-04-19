Налоговая служба Великобритании лишит Мосбиржу признанного статуса

Отмечается, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании в будущем при торговле ценными бумагами на Мосбирже. Однако существующие инвестиции будут защищены.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что страны, вводящие санкции против России из-за операции на Украине, должны быть готовы к тому, что ограничения ударят по ним самим.

