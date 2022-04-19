Налоговая служба Великобритании лишит Мосбиржу признанного статуса

Налоговая служба Великобритании отзывает статус Московской биржи как признанной фондовой биржи. Об этом сообщается на сайте службы.

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Отмечается, что инвесторы не смогут получить доступ к определенным налоговым льготам Великобритании в будущем при торговле ценными бумагами на Мосбирже. Однако существующие инвестиции будут защищены.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что страны, вводящие санкции против России из-за операции на Украине, должны быть готовы к тому, что ограничения ударят по ним самим.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:БиржаРоссияВеликобритания
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