«Ведомости»: «Яндекс.Маркет» разрешил продажу товаров параллельного импорта

Онлайн-ретейлер «Яндекс.Маркет» разрешил к продаже на своей площадке товары из списка параллельного импорта. Об этом сообщают «Ведомости».

Ранее информационное агентство РИА Новости сообщило, что интернет-магазин Wildberries также разрешил продавать на своей площадке товары из такого перечня. Соответствующее заявление сделали и в Ozon. При этом в компании рассказали, что конкретной продукции из перечня Минпромторга в сервисе пока нет, так как не все продавцы еще ознакомились с изменениями в правовой базе.

В «Яндекс.Маркете» также добавили, что вся продаваемая продукция будет законно введена в оборот.