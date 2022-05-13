«Ведомости»: «Яндекс.Маркет» разрешил продажу товаров параллельного импорта

Онлайн-ретейлер «Яндекс.Маркет» разрешил к продаже на своей площадке товары из списка параллельного импорта. Об этом сообщают «Ведомости».

Ранее информационное агентство РИА Новости сообщило, что интернет-магазин Wildberries также разрешил продавать на своей площадке товары из такого перечня. Соответствующее заявление сделали и в Ozon. При этом в компании рассказали, что конкретной продукции из перечня Минпромторга в сервисе пока нет, так как не все продавцы еще ознакомились с изменениями в правовой базе.

В «Яндекс.Маркете» также добавили, что вся продаваемая продукция будет законно введена в оборот.

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6 мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, состоящий из 96 брендов. В него вошли мебель, удобрения, железнодорожное оборудование и другие наименования.

Ранее интернет-обозреватель и эксперт по гаджетам Валентин Петухов (Wylsacom) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что скорее всего продавать технику с помощью параллельного импорта будет только серый рынок, а официальные ретейлеры не захотят разрывать отношения с иностранными компаниями.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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