«Вечно страдающие». Экономист объяснил подорожание транзита нефти через Белоруссию
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в эфире НСН рассказал, сколько Минск заработает на российском сырье.
Белоруссия с 1 февраля повысит тарифы на транспортировку российской нефти по своей территории на 6,6%. Об этом сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.
Ведомство отметило, что «в 2020 году наблюдалось существенное снижение объёмов транзита нефти по сравнению с запланированным уровнем, что повлияло на объём получаемой выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в эфире НСН объяснил причины повышения тарифов для российской нефти в Белоруссии.
«Через Белоруссию прокачивается 40 миллионов тонн. Значит, несколько десятков миллионов долларов они получат. Всего они в сумме за российский транзит получают около миллиарда долларов в год. Борьба за перенос транзита нефти и газа через Балтию, Польшу, Украину существенно ударила по доходам Белоруссии. Раньше через них 80 миллионов тонн проходило. Теперь вдвое меньше. По газу тоже существенные изменения. И сейчас будут происходить, с новыми газопроводами. Они (Минск - прим. НСН) все время страдающая сторона, теряют деньги, для Белоруссии немалые», - отметил Вардомский.
Транзит – не единственный источник заработка белорусов, добавил он.
«Белоруссия – крупный поставщик молочной продукции в Московский регион. Также у нас полно магазинов "Белорусская мебель", "Белорусский трикотаж", "Белорусские колбасы"… Много чего белорусского. Точный объем их доходов вам никто не скажет. Это нужно специальное исследование делать по каждой товарной позиции. А их сотни тысяч», - указал экономист.
Ранее Леонид Вардомский в эфире НСН объяснил, почему нет смысла требовать от Молдавии газовый долг Приднестровья.
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