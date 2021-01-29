«Вечно страдающие». Экономист объяснил подорожание транзита нефти через Белоруссию

Белоруссия с 1 февраля повысит тарифы на транспортировку российской нефти по своей территории на 6,6%. Об этом сообщило министерство антимонопольного регулирования и торговли республики.

Ведомство отметило, что «в 2020 году наблюдалось существенное снижение объёмов транзита нефти по сравнению с запланированным уровнем, что повлияло на объём получаемой выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский в эфире НСН объяснил причины повышения тарифов для российской нефти в Белоруссии.