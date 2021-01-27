Россия разрешила перевалку грузов из Белоруссии

Правительство РФ подписало распоряжение о заключении соглашения о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Белоруссии через прибалтийские порты России. Распоряжения кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее о том, что соглашение планируется подписать, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которая прошла накануне в Москве.