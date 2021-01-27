Россия разрешила перевалку грузов из Белоруссии

Правительство РФ подписало распоряжение о заключении соглашения о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Белоруссии через прибалтийские порты России. Распоряжения кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее о том, что соглашение планируется подписать, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которая прошла накануне в Москве.

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Головченко пояснил, что транспортировка через российские порты обсуждается в связи с «недружественной позицией» стран Балтии в отношении Белоруссии.

Минск и Москва с осени прошлого года обсуждают вопрос о перенаправлении логистических потоков из прибалтийских в российские порты. Одной из причин стали санкции ЕС и прибалтийских стран против Белоруссии.

Головченко рассчитывает, что соглашение с Россией обеспечит для белорусских трейдеров, грузоотправителей экономические условия не хуже, чем были в прибалтийских портах, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
ТЕГИ:НефтьБелоруссия
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