Россия разрешила перевалку грузов из Белоруссии
Правительство РФ подписало распоряжение о заключении соглашения о перевозке и перевалке нефтепродуктов из Белоруссии через прибалтийские порты России. Распоряжения кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Ранее о том, что соглашение планируется подписать, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которая прошла накануне в Москве.
Головченко пояснил, что транспортировка через российские порты обсуждается в связи с «недружественной позицией» стран Балтии в отношении Белоруссии.
Минск и Москва с осени прошлого года обсуждают вопрос о перенаправлении логистических потоков из прибалтийских в российские порты. Одной из причин стали санкции ЕС и прибалтийских стран против Белоруссии.
Головченко рассчитывает, что соглашение с Россией обеспечит для белорусских трейдеров, грузоотправителей экономические условия не хуже, чем были в прибалтийских портах, передает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- В районе Геленджика нет объектов, охраняемых ФСО
- Пять военных пострадали из-за обрушения крыши в воинской части в Можайске
- Аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина заблокированы в Facebook и Twitter
- ВЦИОМ выяснил, на что россияне хотят потратить деньги в 2021 году
- Россия разрешила перевалку грузов из Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru