ВЭБ.РФ: Реальные доходы россиян упадут на 17,5% на фоне коронавируса

Таким образом, к концу 2020 года ВВП сократится на 3,8 процента, а в 2021 году экономика отыграет 4–4,8 процента ростом.

Отмечается, что исследователь оценивают такой сценарий как оптимистичный при условии реализации всего пакета антикризисных мер и восстановления малого бизнеса с середины года.

«Есть риск, что вместо V-образного может быть, как говорят экономисты, L-образное восстановление», – предостерег главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

По оценке ВЭБ, безработица вырастет с 4 до 7 процентов. Ее пик прогнозируется на второй квартал, когда рост числа потерявших работу россиян составит 10 процентов от экономически активного населения. Таким образом, реальные располагаемые доходы россиян по итогам года могут сократиться на 6,5 процента, что является рекордным падением с 2014 года.

Ранее директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН дал прогноз о длительной, более двух лет, депрессии, которую будет переживать и Россия в том числе. Он сообщил, что коронавирусная эпидемия уничтожает сегодня экономику сильнее любой войны.

«Два года рецессии – это неправдоподобно радужный прогноз. Потому что весь мир сейчас входит в глобальную депрессию, которая, точно, продлится более двух лет (...) Истерия вокруг коронавируса оказывается более разрушительной, чем любая война. Смертность от коронавируса, по данным европейских ученых, в 7 раз меньше, чем от обычного гриппа и в 4-5 раз меньше, чем от обычного ротавируса. Но количество людей, которые физически погибнут в результате истерики по поводу коронавируса, в результате борьбы с ним (а на самом деле - с существованием национальных экономик в мире), будет значительно больше. Последствия действий российских властей, которые производят впечатление безумия, тоже принесут больше жертв, чем от самого коронавируса или от ротавируса», - заявил экономист.

