Российской экономике предрекли подъем в 2021 году

Также экономист объяснил, что необходимо сделать российским властям, чтобы обеспечить успешный выход из кризиса.

«Выйти на экономический рост российской экономике не очень сложно. Для этого просто нужно развернуть крупномасштабное строительство по всей стране. Это реновация по всей России, это форсирование жилищного строительства и включение в покупку жилья новых слоёв, например, бюджетников и увеличение их числа: учителей, врачей, работников детских садов. А дальше инфраструктурное строительство и транспорт. Если превратить страну в огромную стройплощадку, вы перезапустите экономику, и она будет расти. Но это если материалы и оборудование будут российскими, чтобы не работать на импорт. Такой подъём будет очень сильным и начаться он может уже в 2021 году», - сообщил Колташов.

По словам Колташова, российские власти уже начали предпринимать ряд шагов, которые позволят стране выбраться из кризиса.

«Если мы посмотрим на то, как США готовились к этому кризису, то увидим, что Трамп ничего не сделал. А сделать нужно было то, что сделали американцы перед великой депрессией – очистить одну из партий и сделать её опорой президента в сложной обстановке, чтобы позволить ему действовать радикально. А вот в России мы наблюдаем подобные действия: замена губернаторов, концентрация власти в центре, выстраивание вертикали, система госсовета, заявки о социальном государстве в поправках в Конституцию. Это всё, что укрепляет высшую бюрократию, которая и является инструментом, позволяющим выйти из экономического кризиса. Но депрессия нас всё равно ждёт – минимум полугодичная. Не случайно налоговые каникулы, данные президентом, рассчитаны именно на этот срок», - добавил эксперт.

Ранее директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН дал прогноз о длительной, более двух лет, депрессии, которую будет переживать и Россия в том числе. Он сообщил, что коронавирусная эпидемия уничтожает сегодня экономику сильнее любой войны.

