Российской экономике предрекли подъем в 2021 году
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН сравнил влияние глобального экономического кризиса на западные страны и на Россию.
Министр экономики России Антон Силуанов заявил, что в российской экономике наступает этап «новой реальности» и «тучные времена» прошли. Однако, по его словам, власти страны к этому готовы.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что ждёт мировую и, в частности, российскую экономику.
«Тучные времена у нас прошли ещё в 2013 году. А в мировой экономике начинается последний этап глобального экономического кризиса. Этот кризис – интенсивное продолжение кризиса 2008 года. Западные экономики будут переживать этот кризис вдвойне сильнее, а истерия от коронавируса там будет больше и дольше, и депрессия, которая последует за обвалом, у них будет дольше. А вот Россия, Китай и Индия будут выходить из этого кризиса первыми. И если на западе основная стратегия будет заключаться в попытках остановить кризис, то у нас уже ничего останавливать не надо - тут всё уже произошло и теперь нужно думать, как жить после», - сообщил он.
Также экономист объяснил, что необходимо сделать российским властям, чтобы обеспечить успешный выход из кризиса.
«Выйти на экономический рост российской экономике не очень сложно. Для этого просто нужно развернуть крупномасштабное строительство по всей стране. Это реновация по всей России, это форсирование жилищного строительства и включение в покупку жилья новых слоёв, например, бюджетников и увеличение их числа: учителей, врачей, работников детских садов. А дальше инфраструктурное строительство и транспорт. Если превратить страну в огромную стройплощадку, вы перезапустите экономику, и она будет расти. Но это если материалы и оборудование будут российскими, чтобы не работать на импорт. Такой подъём будет очень сильным и начаться он может уже в 2021 году», - сообщил Колташов.
По словам Колташова, российские власти уже начали предпринимать ряд шагов, которые позволят стране выбраться из кризиса.
«Если мы посмотрим на то, как США готовились к этому кризису, то увидим, что Трамп ничего не сделал. А сделать нужно было то, что сделали американцы перед великой депрессией – очистить одну из партий и сделать её опорой президента в сложной обстановке, чтобы позволить ему действовать радикально. А вот в России мы наблюдаем подобные действия: замена губернаторов, концентрация власти в центре, выстраивание вертикали, система госсовета, заявки о социальном государстве в поправках в Конституцию. Это всё, что укрепляет высшую бюрократию, которая и является инструментом, позволяющим выйти из экономического кризиса. Но депрессия нас всё равно ждёт – минимум полугодичная. Не случайно налоговые каникулы, данные президентом, рассчитаны именно на этот срок», - добавил эксперт.
Ранее директор института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН дал прогноз о длительной, более двух лет, депрессии, которую будет переживать и Россия в том числе. Он сообщил, что коронавирусная эпидемия уничтожает сегодня экономику сильнее любой войны.
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