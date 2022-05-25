Варшава предложила ввести пошлины для стран-импортеров российской нефти

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий предложил Еврокомиссии ввести дополнительные пошлины для тех стран Евросоюза, которые продолжат покупать российскую нефть, передаёт ТАСС.

По словам польского премьер-министра, такие меры следует прописать в рамках шестого пакета антироссийских санкций в случае введения эмбарго на поставки нефти из России.

«Если кто-то дольше импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, так как Москве важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее», — пояснил Моравецкий.

Он также назвал те государства в ЕС, которые не смогут быстро преодолеть зависимость от российских энергоносителей и поэтому рассчитывают договориться об увеличении переходного периода, если эмбарго всё же будет введено.

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Моравецкий сообщил, что речь идёт о Венгрии, Словакии, Чехии и Австрии.

Ранее в Венгрии осудили дальнейшее обсуждение в Евросоюзе введение эмбарго на российскую нефть.

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ФОТО: РИА Новости/Георгий Гранин
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