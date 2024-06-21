Валютная «болтанка»: Экономист Змиев допустил падение доллара до 65 рублей летом

По его словам, покупать валюту стоит как можно скорее, так как неизвестно, что с ней будет в будущем.

«Практический совет тому, кто собирается отпуск и нуждается в валюте: покупайте валюту сегодня и сейчас по имеющейся цене, потому что, с одной стороны, рубль может укрепиться до 70 рублей за доллар, а с другой - у нас уже сейчас имеется большой дефицит бюджета, который как раз хорошо бы покрывался с управляемой девальвацией рубля к доллару. Раз финансовые власти допускают укрепление рубля, значит это кому-то нужно», - заключил Змиев.

Ранее Минфин США включил Мосбиржу в новый санкционный список. На следующий день Великобритания последовала этому примеру, добавив в санкционный список Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Центральный банк заверил, что официальный курс рубля останется рыночным и будет рассчитываться по внебиржевому рынку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

