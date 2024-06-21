Валютная «болтанка»: Экономист Змиев допустил падение доллара до 65 рублей летом
Евгений Змиев в эфире НСН посоветовал покупать валюту прямо сейчас по имеющейся цене, так как дефицит российского бюджета выгодно закрывать управляемой девальвацией.
Летом курс доллара может опуститься до 65 рублей, так как у российских финансовых властей «наблюдается тренд на укрепление рубля», заявил НСН экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев.
Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович ранее заявил, что к концу 2024 года стоимость доллара может приблизиться к уровню 100 рублей. Змиев отметил, что предсказать курс доллара на ближайшее будущее пока что очень нелегко.
«Прогноз самый неопределенный, потому что Россия потеряла единый индикатор - торги на Мосбирже. Теперь мы ориентируемся только на курс Центрального банка, который нам объявляется вечером на следующий день. Реальной динамики движения доллара к рублю мы не видим. Колебания последних дней, когда плюс пять рублей в одну сторону, плюс шесть рублей в другую сторону - эта «болтанка» будет сохраняться в ближайшее время. Кроме того, наши финансовые власти показывают тренд на укрепление рубля, несмотря на то, что он очень невыгоден бюджету. Вполне может быть, что мы летом увидим курс и 75, и 65 рублей за доллар», - сказал он.
По его словам, покупать валюту стоит как можно скорее, так как неизвестно, что с ней будет в будущем.
«Практический совет тому, кто собирается отпуск и нуждается в валюте: покупайте валюту сегодня и сейчас по имеющейся цене, потому что, с одной стороны, рубль может укрепиться до 70 рублей за доллар, а с другой - у нас уже сейчас имеется большой дефицит бюджета, который как раз хорошо бы покрывался с управляемой девальвацией рубля к доллару. Раз финансовые власти допускают укрепление рубля, значит это кому-то нужно», - заключил Змиев.
Ранее Минфин США включил Мосбиржу в новый санкционный список. На следующий день Великобритания последовала этому примеру, добавив в санкционный список Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Центральный банк заверил, что официальный курс рубля останется рыночным и будет рассчитываться по внебиржевому рынку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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