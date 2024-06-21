Мосбиржа вернет клиентам заблокированные из-за санкций США доллары и евро
Национальный клиринговый центр (НКЦ) примет меры для возвращения долларов США и евро участникам торгов и их клиентам, которые стали недоступны из-за частичной блокировки валютного обеспечения в результате санкций, сообщается на сайте Мосбиржи.
В сообщении указано, что доллары и евро будут конвертированы в рубли по курсу от 13 июня 2024 года, а обязательства будут исполнены до 28 июня 2024 года.
12 июня Минфин США включило Мосбиржу в новый санкционный список. На следующий день Великобритания последовала этому примеру, добавив в санкционный список Мосбиржу, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). Центральный банк заверил, что официальный курс рубля останется рыночным и будет рассчитываться по внебиржевому рынку.
В ответ на санкции США, российские брокеры 13 июня ввели валютные ограничения. На следующий день правительство сообщило, что ситуация под контролем и будет ежедневно мониториться совместно с Банком России. Экспортеры смогут продавать доллары и евро на внебиржевом рынке, передает «Радиоточка НСН».
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- Мосбиржа вернет клиентам заблокированные из-за санкций США доллары и евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru