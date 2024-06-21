Мосбиржа вернет клиентам заблокированные из-за санкций США доллары и евро

Национальный клиринговый центр (НКЦ) примет меры для возвращения долларов США и евро участникам торгов и их клиентам, которые стали недоступны из-за частичной блокировки валютного обеспечения в результате санкций, сообщается на сайте Мосбиржи.

В сообщении указано, что доллары и евро будут конвертированы в рубли по курсу от 13 июня 2024 года, а обязательства будут исполнены до 28 июня 2024 года.