С кучей справок: Каминский предрек обмен криптовалюты в банках РФ
Российские власти скоро могут разрешить обменивать криптовалюту в государственных и частных банках, отметил в эфире НСН Евгений Каминский.
Все идет к тому, что скоро в России появятся банки, в которых можно будет легально обменять криптовалюту на рубли, заявил криптоэксперт Евгений Каминский в интервью НСН. По его словам, в таком случае нужно будет собирать огромное количество документов, подтверждающих происхождение средств.
Накануне Верховный суд России впервые вынес решение, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться легализацией преступных доходов. Отмечается, что фигурант дела незаконно хранил прекурсоры наркотических средств в особо крупном размере, а также занимался производством мефедрона. При этом, как установил суд, деньги от покупателей получались в виде криптовалюты. Евгений Каминский отметил, что такое решение суда свидетельствует о постепенном приходе к регулированию криптовалют в стране.
«У нас пока нет закона, который регулировал бы оборот криптовалют, но законопроекты есть уже в Госдуме. Видимо, там добавится строчка, что потенциально это можно расценивать как легализацию нелегальных доходов. Непонятно, как в этом плане будут вести себя майнеры… Видимо, предложат какой-то другой механизм или площадку. Все идет к тому, что будут государственные инстанции, в которых можно будет это конвертировать легально, а все остальное будет нелегальным. Если делать это легальным, то нужно будет предоставить огромное количество каких-то подтверждающих документов, транзакций о происхождении средств», - сказал Каминский.
Он допустил, что власти могут разрешить обменивать криптовалюту в государственных и частных банках. По словам эксперта, криптовалюту можно было бы обменивать по курсу, похожему на биржевой.
«Скорее всего, это будет сделано на базах госбанков, может быть, даже частных банков. То есть, это будет ВТБ, Сбербанк… Можно будет прийти и обменять по какому-то курсу, плюс-минус похожему на биржевой. Сейчас все биржевые площадки работают с Россией, нет никаких запретов для россиян на мировых площадках», - резюмировал Каминский.
Еще в 2019 году Пленум Верховного суда РФ отнес криптовалюту к предметам преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег. При этом в судебной практике – это первое определение Верховного суда, в котором перевод преступно нажитой криптовалюты в рубли признается преступным.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные блокчейн-компании CCData сообщило, что россияне начали массово скупать криптовалюту на фоне сообщений о мятеже ЧВК «Вагнер», отчего объемы торгов выросли в три раза, сообщает «Радиоточка НСН».
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