С кучей справок: Каминский предрек обмен криптовалюты в банках РФ

«У нас пока нет закона, который регулировал бы оборот криптовалют, но законопроекты есть уже в Госдуме. Видимо, там добавится строчка, что потенциально это можно расценивать как легализацию нелегальных доходов. Непонятно, как в этом плане будут вести себя майнеры… Видимо, предложат какой-то другой механизм или площадку. Все идет к тому, что будут государственные инстанции, в которых можно будет это конвертировать легально, а все остальное будет нелегальным. Если делать это легальным, то нужно будет предоставить огромное количество каких-то подтверждающих документов, транзакций о происхождении средств», - сказал Каминский.

Он допустил, что власти могут разрешить обменивать криптовалюту в государственных и частных банках. По словам эксперта, криптовалюту можно было бы обменивать по курсу, похожему на биржевой.

«Скорее всего, это будет сделано на базах госбанков, может быть, даже частных банков. То есть, это будет ВТБ, Сбербанк… Можно будет прийти и обменять по какому-то курсу, плюс-минус похожему на биржевой. Сейчас все биржевые площадки работают с Россией, нет никаких запретов для россиян на мировых площадках», - резюмировал Каминский.

Еще в 2019 году Пленум Верховного суда РФ отнес криптовалюту к предметам преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег. При этом в судебной практике – это первое определение Верховного суда, в котором перевод преступно нажитой криптовалюты в рубли признается преступным.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на данные блокчейн-компании CCData сообщило, что россияне начали массово скупать криптовалюту на фоне сообщений о мятеже ЧВК «Вагнер», отчего объемы торгов выросли в три раза, сообщает «Радиоточка НСН».

