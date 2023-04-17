Набиуллина допустила использование криптовалюты во внешних расчётах
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что допускает использование криптовалюты во внешних расчётах в виде эксперимента, сообщает ТАСС.
На встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме она отметила, что для этих целей предполагается создание специальных уполномоченных организаций, которые будут обеспечивать майнинг и расчёты с субъектами внешнеэкономической деятельности.
«Это касается не только криптовалюты, которая в глобальных системах работает, но и нормальных цифровых финансовых активов», - указала Набиуллина.
Она добавила, что в Центробанке не поддерживают использование криптовалюты внутри страны.
Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о майнинге и трансграничных сделках с криптовалютами будет принят в первом полугодии 2023-го — норма начнет действовать с июля, пишут «Известия».
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