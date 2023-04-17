Набиуллина допустила использование криптовалюты во внешних расчётах

На встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме она отметила, что для этих целей предполагается создание специальных уполномоченных организаций, которые будут обеспечивать майнинг и расчёты с субъектами внешнеэкономической деятельности.

«Это касается не только криптовалюты, которая в глобальных системах работает, но и нормальных цифровых финансовых активов», - указала Набиуллина.

Она добавила, что в Центробанке не поддерживают использование криптовалюты внутри страны.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект о майнинге и трансграничных сделках с криптовалютами будет принят в первом полугодии 2023-го — норма начнет действовать с июля, пишут «Известия».

