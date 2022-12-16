Вакантное место: Турции указали на возможности стать центром ценообразования на газ
Турция не сможет искусственно и открыто влиять на цены на газ, однако возможности страны в сфере обеспечения собственной энергетической безопасности существенно вырастут, отметил в эфире НСН Алексей Гривач.
Газовый хаб может помочь Турции стать глобальным центром ценообразования на газ и усилить свою роль как газораспределительного центра, на сегодня это место вакантно, заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с НСН.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция планирует стать глобальным центром ценообразования на газ. Он отметил, что провел переговоры с Путиным по вопросу создания на турецкой территории газового хаба и подчеркнул, что Фракия (европейская часть Турции – ред. НСН) станет энергетическим центром. Также Эрдоган указал на то, что газохранилище Силиври является крупнейшим в Европе. Алексей Гривач отметил, что у Турции есть все возможности для реализации подобных планов.
«Для Европы ключевой площадкой ценообразования является хаб TTF (Нидерланды – ред. НСН). Но ожидалось, что его заменит единый немецкий хаб THE, так как именно в Германию после запуска «Северного потока-2» приходило бы 40-50% всего импортного газа в ЕС. Но теперь место вакантно, учитывая, что в ЕС сейчас обсуждают введение потолка цен именно на газ, продающийся на TTF. А это само по себе сильнейший удар по доверию к системе ценообразования, даже если потолок не будет принят или не будет работать. В этой связи у Турции появились шансы усилить свою роль как газораспределительного центра и место, где формируется справедливая цена», - сказал Гривач.
Он отметил, что Турция не сможет искусственно и открыто влиять на цены на газ, однако указал, что роль страны в регионе и ее возможности в сфере обеспечения собственной энергетической безопасности существенно вырастут. Также Гривач подчеркнул, что Россия тоже получит свою долю влияния на рынок как важный поставщик.
«Искусственно и открыто влиять не сможет, иначе это уже будет не хаб. Но роль Турции в регионе и ее возможности в сфере обеспечения собственной энергетической безопасности существенно вырастут. Россия, как важный поставщик, тоже получит свою долю влияния на рынок. Но смысл хаба именно в том, чтобы им не могли манипулировать ни поставщики, ни потребители. Турция, естественно, заинтересована в том, чтобы привлечь максимально возможное количество поставщиков и потребителей. Но на самом деле уже сейчас на турецкий рынок газ поступает из России, Азербайджана, Ирана, Алжира и многих других стран через терминалы СПГ. Российский и азербайджанский газ идет частично транзитом в Европу. Это очень хорошая стартовая позиция для развития хаба», - резюмировал Гривач.
Ранее, в октябре, президент России Владимир Путин заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб. Глава государства сообщил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, РФ могла бы переместить в регион Черного моря и сделать таким образом основные маршруты поставки природного газа в Европу через Турцию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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