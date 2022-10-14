Эрдоган: Международный газовый хаб создадут в Турции в кратчайшие сроки

Накануне лидер Турции провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане. В ходе беседы президент РФ рассказал Эрдогану об идее создания газового хаба на турецкой территории. Позже в Кремле сообщили, что президент Турции положительно отреагировал на предложение.



«Наиболее подходящим местом для центра является Фракия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. У нас есть национальный центр распределения [газа], но это будет международный», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что в вопросе создания хаба не может быть речи о задержках, «наши товарищи проведут необходимые переговоры и сразу начнут работу». Кроме того, по словам Эрдогана, стороны примут все необходимые меры в вопросе обеспечения безопасности.

