В Японии заявили, что не понимают, как платить РФ за газ в рублях

Япония на сегодняшний день не понимает, как будет выполняться требование России о введении платежей за газ в рублях при расчетах с недружественными странами. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

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По его словам, правительство страны сейчас изучает сложившуюся ситуацию и пока не видит решений.

«Мы не совсем понимаем, каковы намерения России», - приводит «Интерфакс» слова Судзуки.

Министр финансов отметил, что правительство будет пристально следить за «побочным влиянием» санкций против России на экономику Японии и финансовые рынки.

Ранее академик РАН Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что переход России на рубли в расчетах за газ со странами Запада может заставить их поставлять свои товары в РФ за рубли.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ГазСанкцииРоссияЯпония
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