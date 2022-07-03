В Японии Кисида заявил о планах в 2 раза снизить цену на российскую нефть из-за механизма G7

«Установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать (российскую нефть — прим. НСН) по более высоким ценам», — цитирует Кисиду RT.

Ранее стало известно, что цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель в случае сокращения Россией добычи сырья на фоне ограничения стран G7 стоимости российской нефти, считают аналитики одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase. Об этом пишет Bloomberg.

