В Японии Кисида заявил о планах в 2 раза снизить цену на российскую нефть из-за механизма G7

По словам японского премьер-министра Фумио Кисиды, цены на российскую нефть упадут в два раза, если будет применен механизм ограничения, который обсуждают страны G7. Об этом премьер Японии заявил в ходе предвыборного выступления в верхнюю палату парламента в Токио.

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«Установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня, и создадим механизм, не позволяющий покупать (российскую нефть — прим. НСН) по более высоким ценам», — цитирует Кисиду RT.

Ранее стало известно, что цены на нефть могут вырасти до $380 за баррель в случае сокращения Россией добычи сырья на фоне ограничения стран G7 стоимости российской нефти, считают аналитики одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase. Об этом пишет Bloomberg.

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ФОТО: РИА Новости
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