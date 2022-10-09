В Турции рассказали о вышедших из портов Украины 17 судов с зерном

Из портов Украины в выходные вышли 17 судов с зерном в рамках продуктовой сделки. Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

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«Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в безопасном режиме. В общей сложности 17 судов с зерном отправились в путь вчера и сегодня», - отмечает военное ведомство в Twitter.

Ранее стало известно, что почти 2,5 млн тонн зерна было вывезено с Украины с начала работы Совместного координационного центра. Об этом сообщает Anadolu.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МинобороныТурцияУкраинаЗерно
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