В Турции рассказали о вышедших из портов Украины 17 судов с зерном

«Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в безопасном режиме. В общей сложности 17 судов с зерном отправились в путь вчера и сегодня», - отмечает военное ведомство в Twitter.

Ранее стало известно, что почти 2,5 млн тонн зерна было вывезено с Украины с начала работы Совместного координационного центра. Об этом сообщает Anadolu.

