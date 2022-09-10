СМИ: Из портов Украины вывезли почти 2,5 млн тонн зерна
Почти 2,5 млн тонн зерна было вывезено с Украины с начала работы Совместного координационного центра. Об этом сообщает Anadolu.
По данным агентства, из украинских портов вышло 105 кораблей. Добрались до пунктов назначения 39 судов, 66 продолжают путь по запланированным маршрутам.
Соглашение, определяющее порядок вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов, было подписано в июле в Стамбуле. По условиям документа контролировать процесс вывоза продовольствия должен четырехсторонний центр, созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН. Центр предназначен для досмотра судов с зерном с целью недопущения контрабанды оружия и исключения провокаций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru