В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки

Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку 24 июля - на 0,25 п.п, до минимального значения с 2013 года - 4,25%. Это было третье по счету понижение с начала пандемии коронавируса. отталкиваясь именно от ключевой ставки обычные банки устанавливают проценты по кредитам - чем ниже процент ключевой ставки, тем ниже процент по кредиту и ипотеке. таким образом Банк России осуществляет влияние на экономическую ситуацию в стране, стимулируя деловую активность в том числе.

Ранее в эфире НСН бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин назвал снижение ключевой ставки разумным и предсказуемым решением.

«В условиях экономического кризиса традиционная схема ЦБ – это снижение ставки по кредитам, которые они предоставляют банкам. Это необходимо, чтобы стимулировать спрос на деньги и поддержать экономику. И второй аспект: решение принималось с учетом замедления инфляции. Сейчас она составляет 3%, таким образом, ключевая ставка чуть выше, чем на 1 процентный пункт. Это борьба с дальнейшим падением цен, потому что инфляция в 3% - это нормально, меньше уже не надо. Так что это вполне логичное и ожидаемое решение», - считает эксперт банковской отрасли.

