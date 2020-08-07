В Центробанке заявили о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов рассказал, что Центробанк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом он заявил в интервью РБК.
При этом полный эффект от этого действия регулятора будет наиболее заметен только в 2021 году. Сейчас же его действенность не столь ощутима, но она есть и будет сохраняться и усиливаться.
Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку 24 июля - на 0,25 п.п, до минимального значения с 2013 года - 4,25%. Это было третье по счету понижение с начала пандемии коронавируса. отталкиваясь именно от ключевой ставки обычные банки устанавливают проценты по кредитам - чем ниже процент ключевой ставки, тем ниже процент по кредиту и ипотеке. таким образом Банк России осуществляет влияние на экономическую ситуацию в стране, стимулируя деловую активность в том числе.
Ранее в эфире НСН бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин назвал снижение ключевой ставки разумным и предсказуемым решением.
«В условиях экономического кризиса традиционная схема ЦБ – это снижение ставки по кредитам, которые они предоставляют банкам. Это необходимо, чтобы стимулировать спрос на деньги и поддержать экономику. И второй аспект: решение принималось с учетом замедления инфляции. Сейчас она составляет 3%, таким образом, ключевая ставка чуть выше, чем на 1 процентный пункт. Это борьба с дальнейшим падением цен, потому что инфляция в 3% - это нормально, меньше уже не надо. Так что это вполне логичное и ожидаемое решение», - считает эксперт банковской отрасли.
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