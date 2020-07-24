Экс-председатель ЦБ: снижение ключевой ставки - разумное решение

Экс-председатель ЦБ Сергей Дубинин заявил НСН, что регулятор снижением ключевой ставки борется с дальнейшим падением цен.

Центробанк с 24 июля снизил ключевую ставку до 4,25% годовых. Так низко регулятор не снижал ставку с 2013 года. В ЦБ отметили неравномерные восстановление потребительского спроса в условиях поэтапного смягчения режима самоизоляции. По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3%.

Бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин назвал в беседе с НСН это решение разумным и предсказуемым.

Ключевая ставка ЦБ неизбежно будет понижаться

«В условиях экономического кризиса традиционная схема ЦБ – это снижение ставки по кредитам, которые они предоставляют банкам. Это необходимо, чтобы стимулировать спрос на деньги и поддержать экономику. И второй аспект: решение принималось с учетом замедления инфляции. Сейчас она составляет 3%, таким образом, ключевая ставка чуть выше, чем на 1 процентный пункт. Это борьба с дальнейшим падением цен, потому что инфляция в 3% - это нормально, меньше уже не надо. Так что это вполне логичное и ожидаемое решение», - резюмировал эксперт банковской отрасли.

На фоне снижения ключевой ставки «ДОМ. РФ» анонсирует снижение ипотечной ставки до конца года до 7,5%. ЦБ же не исключает, что ключевая ставка может быть снижена еще.

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