Экс-председатель ЦБ: снижение ключевой ставки - разумное решение

Центробанк с 24 июля снизил ключевую ставку до 4,25% годовых. Так низко регулятор не снижал ставку с 2013 года. В ЦБ отметили неравномерные восстановление потребительского спроса в условиях поэтапного смягчения режима самоизоляции. По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3%.

Бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин назвал в беседе с НСН это решение разумным и предсказуемым.