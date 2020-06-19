Экономист объяснил пользу исторического снижения ставки ЦБ России
Центробанк России впервые с 2015 году понизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 4,5 процента. Причем этот показатель стал самым низким в истории страны.
Кандидат экономических наук, доцент Института финансов и устойчивого развития РАНХиГС Олег Филиппов заявил, что снижение ставки — это правильный шаг со стороны ЦБ. При этом он отметил, что если бы не было пандемии — Центробанк вряд ли пошел бы на снижение.
«В первый день эпидемии председатель ЦБ заявил, что будут поднимать ключевую ставку. Для экономики России это яд. Я предполагаю, что на обратном настояли правительство, президент», - сказал он в интервью «Радио 1».
Собеседник радиостанции добавил, что снижение ставки поддержит организации и предпрятия, станет импульсом для развития промышленности, строительной отрасли и частного сектора.
Выгоду ощутят и простые россияне — для них банки снизят ставки по кредитам, в том числе ипотечным. «Конечно, снизится и ипотека, правда, это достаточно медленный процесс, нужно подождать три–шесть месяцев. При этом не факт, что она снизится на один процентный пункт», - добавил Филиппов. Впрочем, есть и подводные камни. Экономист отметил, что банки понизят проценты по депозитным вкладам.
В то же время даже 4,5 процента — это все равно слишком много. По словам эксперта, Россия по данному показателю находится только на 93-м месте в мире, тогда как первые 40 стран либо имеют отрицательные, либо нулевые ставки.
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