В Центробанке рассказали о выплатах после кредитных каникул

Спустя 30 дней после завершения срока кредитных каникул заёмщику необходимо начать выплачивать проценты, которые были начислены за это время. На их погашение отводится 24 месяца. Накопившийся долг необходимо вносить ежемесячно равными платежами, сообщают «Известия».

Отмечается также, что пени и штрафы, просроченные выплаты по процентам, которые образовались у заемщика до введения кредитных каникул, также могут быть выплачены после льготного периода равными долями, напоминает RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого бизнеса, оказавшимся в сложной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, воспользоваться кредитными каникулами.

Основанием для их оформления может стать карантин после прибытия из-за границы или отпуск без сохранения зарплаты, потеря работы из-за пандемии коронавируса, разъяснили в Сбербанке.

Чтобы получить одобрение банка на кредитные каникулы, требуется оформить соответствующие документы, опубликованные на сайте.

Напомним, президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, какие меры нужно предпринять властям, чтобы ипотека стала более доступной.

«Банки не фокусники, они не возьмут деньги из ниоткуда. Тем более что это касается рыночных банков. Банки осилят [снижение ипотечных ставок — прим. НСН] только в том случае, если государство примет в этом участие.(...) Сами банки, конечно, рады были бы снизить процентную ставку, но тогда надо, чтобы и требования по резервированию по этим кредитам были смягчены. Нужно, чтобы рефинансирование со стороны Центробанка было по более приемлемым, чем сегодня, ценам», - объяснил он.

