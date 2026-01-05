Число российских туристов в Непале достигло рекорда
Число туристов из России в Непале в январе-ноябре 2025 года достигло рекордных 14 тысяч. Об этом рассказал старший директор в Совете по туризму Непала, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане в беседе с РИА Новости.
Как отметил собеседник агентства, сентябрьские беспорядки в Непале не привели к долгосрочному снижению турпотока из РФ.
«В 2025 году к ноябрю у нас уже было 14 319 туристов из России. Это на 43% больше, чем до COVID-19 (в 2019 году. - НСН). Да, это новый рекорд», - подчеркнул Ламичане.
По его словам, в Непале россиян привлекают возможности для альпинизма и других видов активного отдыха в горах. Власти работают над увеличением числа русскоязычных гидов, чтобы путешественники из РФ могли «чувствовать себя как дома в Непале».
Между тем Индия отменила для российских туристов оплату за оформление электронных виз на въезд до 30 дней, сообщает РЕН ТВ.
