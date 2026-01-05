В России в 2025 году к пожизненным срокам приговорили 100 человек

Российские суды за минувший год вынесли сто приговоров к пожизненному лишению свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РФ.

Отмечается, что за январь-ноябрь 2025-го пожизненное лишение свободы назначили 100 подсудимым. Это самый высокий показатель по числу подобных приговоров за последние годы.

Согласно судебной статистике, до этого самые высокие показатели - по 84 пожизненных приговора - зафиксировали в 2005 и 2012 годах.

Всего в 2005-2024 годах в России было вынесено 1316 таких приговоров.

Между тем президент Владимир Путин подписал закон о введении наказания вплоть до пожизненного срока за склонение детей и подростков к терактам и диверсиям, пишет 360.ru.

