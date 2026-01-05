В Приангарье грузовой поезд сбил трех человек

Грузовой поезд насмерть сбил трех человек в Иркутской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье на 5115-м километре железнодорожного перегона Усолье-Сибирское - Мальта.

«Грузовой поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое - дети 3 и 10 лет», - указал Кобзев.

Машинист состава применил экстренное торможение, но ему не удалось избежать наезда. По версии следствия, с детьми был мужчина, который не реагировал на предупреждающие сигналы локомотивной бригады. После ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее в Перу столкнулись два поезда, перевозивших туристов к древнему городу инков Мачу-Пикчу, пишет 360.ru. Погиб один машинист, пострадали более 30 человек.

