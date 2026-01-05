В Приангарье грузовой поезд сбил трех человек
Грузовой поезд насмерть сбил трех человек в Иркутской области. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в воскресенье на 5115-м километре железнодорожного перегона Усолье-Сибирское - Мальта.
«Грузовой поезд смертельно травмировал троих человек, из них двое - дети 3 и 10 лет», - указал Кобзев.
Машинист состава применил экстренное торможение, но ему не удалось избежать наезда. По версии следствия, с детьми был мужчина, который не реагировал на предупреждающие сигналы локомотивной бригады. После ЧП возбуждено уголовное дело.
Ранее в Перу столкнулись два поезда, перевозивших туристов к древнему городу инков Мачу-Пикчу, пишет 360.ru. Погиб один машинист, пострадали более 30 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России в 2025 году к пожизненным срокам приговорили 100 человек
- В Приангарье грузовой поезд сбил трех человек
- Рождество Христово – 2026: История и традиции главного православного праздника
- Директор ЗАЭС заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции невозможно
- Трамп: Маск на 80% супергений
- Над Россией за ночь уничтожили три украинских беспилотника
- Генконсульство объяснило задержки на пункте пропуска между Россией и КНР
- Росстандарт: В РФ не планируют запрещать праворульные авто
- Переехавший из США в Крым режиссер Тремблей будет просить о гражданстве РФ
- Зеленский заявил о вариантах развития событий на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru