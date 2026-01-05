СМИ: Байден получает пенсию в $417 тысяч
Бывший президент США Джо Байден ушел в отставку со своего поста с крупнейшей пенсией среди всех экс-глав государства. Об этом пишет New York Post, ссылаясь на вице-президента организации National Taxpayer Union Foundation Демиана Брэди.
«Долгая карьера в политике позволила... Джо Байдену уйти в отставку с крупнейшей финансируемой налогоплательщиками пенсией среди всех бывших президентов в истории США – 417 тысяч долларов», - отмечает издание.
Эта сумма оказалась больше президентской зарплаты Байдена. Политик будет получать такую выплату, поскольку только в сенате и на посту вице-президента он суммарно проработал 44 года.
Как отметил Брэди, эта ситуация уникальна, на пенсии Байден будет получать больше, чем действующий президент США. Это поднимает вопрос о необходимости проведения реформ на этом направлении.
Джо Байдену 83 года. Политик занимал пост президента США в 2021- 2025 годы, напоминает РЕН ТВ.
