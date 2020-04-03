«Банки — не фокусники»: В АРБ призвали государство помочь удешевлению ипотеки

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал, какие меры нужно предпринять властям, чтобы ипотека стала более доступной.

«Банки не фокусники, они не возьмут деньги из ниоткуда. Тем более что это касается рыночных банков. Банки осилят [снижение ипотечных ставок — прим. НСН] только в том случае, если государство примет в этом участие. Потому что только декларировать необходимость снижения недостаточно, надо ещё определить источники, и если это государственная установка, то из государственных источников надо компенсировать. Либо субсидировать процентную ставку, либо, по крайней мере, по каждому из адресатов какую-то дотацию делать. Но скорее всего, это субсидирование процентной ставки или какие-то другие послабления. Сами банки, конечно, рады были бы снизить процентную ставку, но тогда надо, чтобы и требования по резервированию по этим кредитам были смягчены. Нужно, чтобы рефинансирование со стороны Центробанка было по более приемлемым, чем сегодня, ценам», - объяснил он.

По словам Тосуняна, подход к частным банками кредитным организациям с государственным участием может различаться.

«Если государство даст такую установку банкам, в которых оно участвует как собственник, там оно может поставить задачу несколько иначе: мол, нам не нужна от вас такая высокая прибыльность в сотни миллиардов. Вы можете давать кредиты по соответствующим низким процентам — по 6-7%. Да, вы не будете получать прибыль от ипотеки, но зато мы с вас не будем требовать соответствующих экономических результатов в виде высокой прибыли.

По отношению к частному сектору так ставить задачу невозможно: здесь вы не можете диктовать, какие должны быть процентные ставки. Вы можете рекомендовать, и банки на это дело откликнутся адекватным образом, потому что они не хотят терять клиентуру. Но здесь уже рыночные механизмы: компенсируйте процентную ставку, и мы будем давать ипотеку по рыночным ценам, а клиенту это будет обходиться как тело кредита минус ваша компенсация по ставке», - добавил президент АРБ.

Ранее Тосунян в беседе с НСН заявил, что банки начали повышать ставки с кредитам потому, что в нынешней ситуации возрастает риск невозврата.

