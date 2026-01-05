В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Женщина пострадала в результате атаки беспилотника ВСУ в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Мирная жительница получила баротравму, осколочные ранения лица и кисти, отмечает RT. Женщину доставили в больницу.

«Машина повреждена. Кроме того, от детонации посечено остекление частного дома», - написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее в Белгороде два человека пострадали при ракетном ударе ВСУ.

