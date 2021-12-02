В Центробанке оценили уровень инфляции в России
Центробанк обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Reuters Next.
«Мы очень обеспокоены уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России — они вернулись к максимуму второй половины 2016 года», — приводит РИА Новости слова главы регулятора.
Вместе с тем Набиуллина отметила, что нынешняя ситуация по сравнению с 2014 годом не так драматична. Однако Банк России готов предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть инфляцию к цели на уровне 4%.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассчитывает к концу 2022 года вернуть инфляцию в РФ на уровень 4%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- В Центробанке оценили уровень инфляции в России
- СМИ: Экс-канцлер Австрии Курц уйдет из политики
- Украинские артиллеристы провели учения у границы с Крымом
- В Греции выявили первый случай заболевания «омикрон»-штаммом
- Блогер Варламов покинул Россию после поста о «говнохранителях» Петрозаводска
- В Сочи впервые с 2012 года зафиксировали шторм в семь баллов
- Российский космонавт рассказал о смысле жизни
- Столтенберг: У России не может быть сферы влияния
- В шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы
- В России подтвердили 33 389 новых заражений COVID-19 за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru