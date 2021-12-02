В Центробанке оценили уровень инфляции в России

Центробанк обеспокоен уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Reuters Next.

Недельная инфляция в РФ повторила максимум начала июля

«Мы очень обеспокоены уровнем инфляции и инфляционных ожиданий в России — они вернулись к максимуму второй половины 2016 года», — приводит РИА Новости слова главы регулятора.

Вместе с тем Набиуллина отметила, что нынешняя ситуация по сравнению с 2014 годом не так драматична. Однако Банк России готов предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть инфляцию к цели на уровне 4%.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассчитывает к концу 2022 года вернуть инфляцию в РФ на уровень 4%.

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ФОТО: кадр из видео YouTube
ТЕГИ:ИнфляцияЦентробанкЭльвира Набиуллина
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