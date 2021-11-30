Набиуллина допустила снижение высокой инфляции за два-три года

Инфляцию можно снизить даже с очень высоких уровней в течение двух-трех лет. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!»

Центробанк применит жёсткую политику для сдерживания инфляции

«Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два - три года даже с очень высоких уровней. Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше», — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Глава Банка России отметила, что развитые страны завоевали такое доверие, однако в РФ «другая ситуация» и инфляционные ожидания «не заякорены».

В то же время Набиуллина подчеркнула, что Центробанк рассчитывает к концу 2022 года вернуть инфляцию в России на уровень 4%, пишет RT.

Ранее аналитики спрогнозировали, что годовая инфляция в РФ по итогам ноября ускорится до 8,02%. Этот показатель станет максимальным с февраля 2016 года, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИнфляцияЦентробанкЭльвира Набиуллина
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