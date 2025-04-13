Газманов: Во время съемок на студии в Москве произошел пожар
На студии в Москве во время съемок с участием народного артиста России Олега Газманова произошел пожар. Об этом певец сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, эвакуация проходила в условиях сильного задымления, практически вслепую.
«Девушки фотографы еле успели выскочить, схватив камеры - кто-то вообще в последний момент. Часть светового оборудования сгорела…», - написал Газманов.
Певец добавил, что самое главное - все живы. Он выразил благодарность сотрудникам МЧС и пожарным за эффективную и оперативную работу. Огонь был полностью потушен в кратчайшие сроки.
Уточняется, что Газманов заехал домой, после чего отправился в другую фотостудию. Сам артист признался, что ехать фотографироваться именно в этот день не хотел, но его уговорили.
9 апреля в здании роддома на Госпитальной площади в Москве произошел пожар, из задымленной зоны спасли 29 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru