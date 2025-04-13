Врач: Трамп по итогам медосмотра показал отличное когнитивное и физическое здоровье

Президент США Дональд Трамп по итогам первого медицинского осмотра с момента возвращения в Белый дом показал отличное когнитивное и физическое здоровье. Об этом говорится в заключении врача главы государства Шона Барбабеллы, сообщают РИА Новости.

Трамп рассказал, что успешно прошел тест на умственные способности

В опубликованном Белым домом в воскресенье документе подчёркивается, что президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое состояние, а также полностью соответствует требованиям для исполнения обязанностей главнокомандующего и руководителя государства.

Врач также указал, что активный образ жизни Трампа продолжает в значительной степени способствовать его здоровью. По его словам, распорядок дня президента включает участие в многочисленных встречах, публичных мероприятиях, взаимодействие с прессой, а также регулярные занятия гольфом, в которых он часто одерживает победы.

Накануне сам Трамп рассказал, что успешно прошел тест на когнитивные способности в рамках планового медицинского обследования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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