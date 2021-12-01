Недельная инфляция в РФ повторила максимум начала июля
Инфляция в Российской Федерации с 23 по 29 ноября ускорилась до 8,38% в пересчёте на год с 8,05% на предыдущей семидневке. Такие данные публикует министерство экономического развития в обзоре «О текущей ценовой ситуации».
При этом, согласно расчётам Росстата, к концу ноября инфляция в годовом выражении составила 7,51%. В недельном выражении цены выросли на 0,46% (0,20% с 16 по 22 ноября). Это максимальный показатель с начала июля. Главный вклад внесли сектор туризма и регулируемых услуг (+1,37%). В частности, туры в Турцию подскочили в цене в полтора с лишним раза.
Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,3% неделей ранее). Среди овощей помидоры подешевели на 3,12%, морковь – на 0,56%, яблоки – на 0,39%, огурцы - на 0,22%, репчатый лук – на 0,23%.
По данным Минэкономразвития, темпы роста цен на непродовольственные товары сократились до 0,17%, в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин (0,14% после 0,24% неделей ранее).
Ранее министр экономического развития Максим Решетников предупреждал, что ведомство видит риски превышения прогнозного значения по инфляции в 7,4% по итогам года.
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