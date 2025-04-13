Артём Дзюба забил 237-й гол в карьере, обновив рекорд

Дзюба реализовал пенальти, установив новый рекорд по количеству голов среди российских футболистов. Предыдущее достижение принадлежало завершившему карьеру Александру Кержакову, на счету которого было 233 гола.

Гол Дзюбы стал победным для «Акрона» в матче, завершившемся со счётом 1:0. Клуб занимает девятое место в турнирной таблице.

9 марта в матче против самарских «Крыльев Советов» Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й гол в профессиональной карьере, напоминает НСН.

Дзюба — заслуженный мастер спорта России, четырежды становился чемпионом страны, трижды выигрывал Кубок России и четыре раза — Суперкубок. До перехода в «Акрон» он выступал за московские клубы «Спартак» и «Локомотив», петербургский «Зенит», турецкий «Адана Демирспор», а также на правах аренды за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал».

