В ЦБ посоветовали не полагаться на государственные пенсии
Граждан необходимо стимулировать к формированию капитала в течение жизни, а не полагаться только на государственную пенсию. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
По его мнению, помогать нынешним пенсионерам уже «немножко поздно». Швецов заявил, что у человека к моменту выхода на пенсию должен быть сформирован определенный капитал. «Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане», - отметил первый зампред ЦБ.
Швецов сообщил, что ЦБ и Минфин предлагает начать в этом плане трансформацию. Делать это, по его словам, можно через агитацию и стимулирование, а также настройку самих пенсионных институтов, передает ТАСС.
Он отметил, что есть также много вариантов для граждан сделать и самостоятельные накопления с помощью пенсионных фондов, страховых компаний. Кроме того, представитель ЦБ посоветовал россиянам покупать недвижимость для того, чтобы получать средства от сдачи ее в аренду.
Ранее сообщалось, что «сельская» надбавка к пенсии станет доступна россиянам даже после переезда в город.
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