В ЦБ посоветовали не полагаться на государственные пенсии

Граждан необходимо стимулировать к формированию капитала в течение жизни, а не полагаться только на государственную пенсию. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его мнению, помогать нынешним пенсионерам уже «немножко поздно». Швецов заявил, что у человека к моменту выхода на пенсию должен быть сформирован определенный капитал. «Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане», - отметил первый зампред ЦБ.