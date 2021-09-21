Социальные выплаты с 2022 года будут начисляться автоматически
Пенсии, компенсации и пособия с 2022 года будут начисляться в России автоматически. Об этом сообщает правительство России в своем канале в Telegram.
«Пенсии, иные компенсации и пособия, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка со следующего года будут начисляться автоматически», - указано в сообщении кабмина.
Заявления на соцвыплаты больше не придется оформлять. Также с 2022 года жителям РФ не придется передавать документы для получения оплаты больничного.
Назначения и выплату материальных пособий соцстрахования со следующего года будет организовывать страховая компания.
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