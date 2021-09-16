В Совете Федерации напомнили россиянам о надбавках к пенсии

«Сельская» надбавка к пенсии станет доступна россиянам даже после переезда в город. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с «Парламентской газетой».

По словам сенатора, мера вступит в действие со следующего года. Сейчас на надбавку имеют право только пенсионеры, постоянно проживающие в селе, однако с 1 января 2022 года ее будут начислять тем, кто ранее утратил право на дополнительные средства из-за переезда в более крупный населенный пункт.

Бибикова напомнила, что 25% от фиксированной выплаты могут получить неработающие пенсионеры из сельской местности, которые трудились на сельхозпроизводстве 30 и более лет, пишет журнал «Профиль».

Кроме того, зампред комитета Совфеда добавила, что надбавка к пенсии положена гражданам, проработавшим длительное время на Крайнем Севере и приравненных к этим районам местностях.

