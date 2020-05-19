В три этапа восстановят экономику России

План нормализации деловой жизни, роста экономики, восстановления занятости и доходов граждан на период до конца 2021 года, проект которого рассматривало во вторник правительство России, по срокам реализации и по целям разбит на три этапа. Все они соответствуют этапам открытия экономики, предложенным в рекомендациях Роспотребнадзора. Первый – стадия адаптации – рассчитан на второй-третий кварталы текущего года и преследует цель стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах экономической жизни и не допустить распространения рецессии на более широкий круг отраслей. Эти вопросы предстоит решать в условиях действующих санитарно-эпидемиологических ограничений. Второй этап – восстановление - с четвертого квартала года текущего продлится по второй квартал 2021 года включительно. На этом этапе при сохранении части ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, стране предстоит восстановить рост экономики и доходов граждан. И третий этап – стадия активного роста, который, как планируется, будет обеспечен в третьем-четвертом кварталах будущего года, когда экономика уже будет полностью открыта.

Восстановительные работы в экономике предстоят весьма масштабные: ВВП России только по итогам нерабочего апреля снизился на 28%, то есть на 2,4 триллиона рублей по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По сравнению с мартом - на треть. Но это – усредненная в целом по экономике цифра, учитывающая в том числе и сырьевой экспорт. Если же выделить наиболее пострадавшие сферы – услуги, туризм, гостиничный бизнес, общепит - здесь падение гораздо сильнее, на 70-90%. Такую оценку привел в эфире НСН член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский. Стоит вспомнить и данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова в его письме президенту, согласно которым, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, более половины субъектов предпринимательской деятельности прекратили работу временно или навсегда.

К моменту окончания периода действия общенационального плана восстановления российской экономики, то есть к концу 2021 года, должны быть достигнуты устойчивый рост реальных денежных доходов населения; снижение безработицы до уровня не более 5%; устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении. Проект плана, выдержки из которого приводит «Интерфакс», предусматривает также рост реальной заработной платы на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении; уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума ниже уровня 2019 г.; рост несырьевого неэнергетического экспорта, розничного товарооборота, объема платных услуг населению.

Правда, и без коронавируса и последствий борьбы с ним, как глобальных, так и внутрироссийских, на бумаге оставались и менее амбициозные цели. Особенно не задавалось с ростом доходов населения – они упрямо падали более пяти лет подряд. С другой стороны, не парализуй COVID-19 всю мировую экономику и российскую в том числе, никто бы не пошел на столь решительные меры, как, например, отсрочка исполнения части положений скандального «закона Яровой», а именно такое положение включено в проект плана экономического спасения. Как говорится, не было бы счастья…

