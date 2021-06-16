В России цены на дизельное топливо достигли исторического максимума

Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за историю торгов – с начала мая произошел рост на 5%, до 52,6 тысяч рублей за тонну, сообщает «Коммерсант».

Причиной послужил рост котировок в Северо-Западной Европе, а также снижение предложения на фоне ремонта на нефтеперерабатывающих заводах в нескольких городах – Самаре, Астрахани, Ачинске, Антипино.

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Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов сообщил, что тема роста цена будет обсуждаться на биржевом комитете Федеральной антимонопольной службы. Он отметил, что для стабилизации уровня цен необходимо увеличить продажи в 1,5 раза.

Торговые сети предупреждают о возможном росте цен на товары из-за повышенной стоимости доставки.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что на российском рынке не отмечается дефицита топлива и бензина.

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