В России цены на дизельное топливо достигли исторического максимума
Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за историю торгов – с начала мая произошел рост на 5%, до 52,6 тысяч рублей за тонну, сообщает «Коммерсант».
Причиной послужил рост котировок в Северо-Западной Европе, а также снижение предложения на фоне ремонта на нефтеперерабатывающих заводах в нескольких городах – Самаре, Астрахани, Ачинске, Антипино.
Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов сообщил, что тема роста цена будет обсуждаться на биржевом комитете Федеральной антимонопольной службы. Он отметил, что для стабилизации уровня цен необходимо увеличить продажи в 1,5 раза.
Торговые сети предупреждают о возможном росте цен на товары из-за повышенной стоимости доставки.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что на российском рынке не отмечается дефицита топлива и бензина.
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