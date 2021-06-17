СМИ: в России собираются «заморозить» оптовые цены на бензин

Российские власти намерены «заморозить» оптовые цены на бензин. Как пишет «Коммерсант», аналогичная мера уже применялась три года назад.

По данным издания, правительство поручило Минэнерго подготовить проект соглашения с вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) и независимыми нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). В нем должны быть обозначены цены на мелкооптовые партии бензина и других видов топлива, торгующихся на биржах.

В России цены на дизельное топливо достигли исторического максимума

По мнению экспертов, в этом случае нефтяники, особенно НПЗ, могут понести убытки. Сетям автозаправочных станций (АЗС) такая политика будет на руку – они смогут повысить рентабельность за счет более низких закупочных цен.

В этом году во многих субъектах зафиксирован рост цен на бензин и другие виды топлива. С начала года бензин в целом по стране стал дороже на 4,1 процента, дизельное топливо — на 2,1 процента.

В мае правительство изменило порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН пояснил, что изменения правил затрагивают только оптовый сегмент продаж.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:Цены На Бензин
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