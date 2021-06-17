СМИ: в России собираются «заморозить» оптовые цены на бензин

По мнению экспертов, в этом случае нефтяники, особенно НПЗ, могут понести убытки. Сетям автозаправочных станций (АЗС) такая политика будет на руку – они смогут повысить рентабельность за счет более низких закупочных цен.

В этом году во многих субъектах зафиксирован рост цен на бензин и другие виды топлива. С начала года бензин в целом по стране стал дороже на 4,1 процента, дизельное топливо — на 2,1 процента.

В мае правительство изменило порядок биржевых торгов топливом для стабилизации цен. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН пояснил, что изменения правил затрагивают только оптовый сегмент продаж.

